TFF 3. Lig: Eskişehirspor: 0 - Ağrı 1970 Spor: 0

TFF 3.
Lig'in 11. haftasında Eskişehirspor, evinde Ağrı 1970 Spor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Ramazan Doğanay, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Mustafa Burak Kuş
Eskişehirspor: Efehan Kaptan, Bartu Göçmen, Eray Ertorun, Onur Bayramoğlu, Cihangir Çağlıyan, Hasan Ulaş Uyğur (Tolga Yakut dk. 60), Yunus Emre Alagöz, Hasan Alp Altınoluk (Ömer Söyler dk. 77), Berkay Tanır, Eren Altıntaş, Onur Arı
Ağrı 1970 Spor: Suphi Dağ, Anıl Çıracı, Kuban Altunbudak, Adem Kaba, Emre Yaşar (Muhammet Gundak dk. 72), Ahmet Emre Kartal, Taner Yıldız (Burak Torun dk. 55), Metehan Andaç Özlü, Muhammet Furkan Kılıç, Muhammet Yılmaz (Ahmet Kutlu dk.72), Burak Seres (Muhammed Yavaş dk. 28)
Kırmızı kart: Metehan Özlü (Ağrı 1970 Spor)
Sarı kartlar: Hasan Ulaş Uyğur, Cihangir Çağlıyan (Eskişehirspor), Muhammed Yavaş, Adem Kaba, Muhammet Gundak (Ağrı 1970 Spor)