TFF 3. Lig: Eskişehirspor: 0 - Çatalcaspor: 1

TFF 3.
Lig 1. Grup 29. haftasında Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Çatalcaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Eskişehirspor Yeni Atatürk
Hakemler: Burak Kamalak, M.Polat, Aykut Yılmaz
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Mehmet Taşçı (İsmet Kavuştu dk. 35), Ömer İnan (Furkan Korkut dk. 75), Eray Ertorun, Tufan Kelleci (Berkay Tanır dk. 74), Tolga Yakut (Melih Bostan dk. 62), Alaattin Hamza Ok, Serdar Sudun (Ayberk Altan dk. 75), Barış Memiş, Onur Arı, İlker Sayan
Çatalcaspor: Evren Üstündağ, Mehmet Can Hazırcı (Muhammet Şahin dk. 77), Bahri Can Avcı, Ertuğrul Usta, Furkan Orak (Mustafa Sol dk. 77), Yusuf Turhan, Yunus Emre Karaman (İsmail Sevindi dk. 64), İsmail Yazgan, Murat Yılmaz, Reha Kurt (Eyüp Ensar Aparı dk. 83), Selahattin Seyhun
Gol: Furkan (dk. 45+2) (Çatalcaspor)
Sarı kartlar: Ömer, Kayacan, Berkay (Eskişehirspor), İsmet, Yunus Emre, Selahattin (Çatalcaspor)