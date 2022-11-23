TFF 3. Lig: Eskişehirspor: 1 - 52 Orduspor FK: 2

TFF 3.
Lig'in 13'üncü haftasında Eskişehirspor, evinde 52 Orduspor FK'ya 2-1 mağlup oldu.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Mehmet Terece, Recep Korkmaz, Şükrü Çavcı
Eskişehirspor: Efehan Kaptan, Hasan Ulaş Uyğur (Hasan Altınoluk dk. 46), Kaan Gaman (Metehan Toprak dk. 72), Onur Arı, Tolga Yakut (Onurhan Uyanık dk. 79), Eray Ertorun, Berkay Tanır, Yunus Emre Alagöz, Bartu Göçmen, Cihangir Çağlıyan, Ömer Faruk Söyler (Eren Altıntaş dk. 46)
52 Orduspor FK: Taha Ayan, Sinan Morgil, Sergen İlhan, Batuhan Er (Sefa Durmuş dk. 89?), Nevzat Bilen, (Seydi Kayasoy dk. 89?), Samet Cantürk, Nazmi Candoğan, Erhan Karayer, Sefa Küpeli, Özgen Erdem (Batuhan Aktaş dk. 57), Furkan Kütük (Veysel Sönmezsoy dk. 79)
Goller: Sefa Küpeli (dk. 10), Nevzat Bilen (dk. 45)(52 Orduspor FK), Eray Ertorun (dk. 90+3) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Onurhan Uyanık (Eskişehirspor), Samet Cantürk, Sergen İlhan (52 Orduspor FK)