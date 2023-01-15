TFF 3. Lig: Eskişehirspor: 1 - Belediye Derincespor: 2

TFF 3.
Lig 1. Grup 18. haftasında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Belediye Derincespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Nabi İzci, Yunus Yıldız, Metin Uçar
Eskişehirspor: Efehan Kaptan, Arda okumuş, Eray Ertorun, Bartu Göçmen, Cihangir Çağlayan, Hasan Uyğur, Tolga Yakut (Göktuğ Ünüvar), Berkay Tanır (Ayhan Taşlı dk. 79), Eren Altıntaş (Hasan Altınoluk dk. 46), Yunus Emre Alagöz (Bedirhan Akçay dk. 86), Onur Arı
Belediye Derincespor: Volkan Korkmaz, Berkay Çakır, Muhammed Yıldırım, Abdulkerim Canlı, İlker Cihan, Tayfun Kırca, Bertuğ Başdemir (Hasan Bekil dk. 83), Mehmet Tosun (Ümitcan Ekşi dk. 90+8 ?), Furkan Gedik (Tamer Aşık dk.90+1?), Uğurcan Bekçi (Kubilay Serbest dk. 46), Uğurcan İkikardeş
Goller: Berkaç Çakır (dk. 16), Bertuğ Başdemir (dk. 59) (Belediye Derincespor), Bartu Göçmen (dk. 79) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Mehmet Tosun, Volkan Korkmaz, Tayfun Kırca (Belediye Derincespor), Onur Arı (Eskişehirspor)