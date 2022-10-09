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TFF 3. Lig: Eskişehirspor: 1 - Edirnespor: 3

TFF 3.

Lig'in 6. haftasında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Edirnespor'a 3-1 mağlup oldu.



Stat: Eskişehir Yeni


Hakemler: Aykut Sergin, Uğur Erdoğan, Harun Öztekin


Eskişehirspor: Efehan Kaptan, Arda Okumuş, Cihangir Çağlıyan, Bartu Göçmen, Yunus Emre Alagöz, Berkay Tanır, Tolga Yakut (Onurhan Uyanık dk. 70), Ömer Faruk Söyler (Hasan Uyğur dk. 78), Onur Arı, Eren Altıntaş (Selman Çiftkanatlı dk. 70), Eray Ertorun


Edirnespor: Serkan Demirol, Ali Aydın, Kaan Dorak, Engin Berk Nebioğlu, Fırat Aras, Oğuzhan Kandemir, Ümit Can Tokcu (Erhan Şentürk dk. 90+2 ?), Gencay Erten (Abdussamet Yılmaz dk. 82 ?), Sergen Yakupçebioğlu (Emre Hürcan dk. 46, Çağlar Özel dk. 73), Ahmet Baykal, Güray Gazioğlu (Atakan Serin dk. 73)


Goller: Kaan Dorak (dk. 15), Gencay Erten (dk. 40), Atakan Serin (dk. 90) (Edirnespor), Ömer Söyler (dk. 37) (Eskişehirspor)


Sarı kartlar: Eren Altıntaş, Eray Ertorun, Tolga Yakut, Onurhan Uyanık, Bartu Göçmen, Arda Okumuş (Eskişehirspor), Engin Berk Nebioğlu, Gencay Erten, Atakan Serin (Edirnespor)

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