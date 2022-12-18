TFF 3. Lig: Eskişehirspor: 1 - Nevşehir Belediyespor: 2

TFF 3.
Lig'in 17'nci haftasında Eskişehirspor, evinde Nevşehir Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Cihad Buyurgan
Eskişehirspor: Efehan Kaptan, Arda okumuş, Bartu Göçmen (Sezgin Çolpan dk. 81), Cihangir Çağlıyan, Hasan Uygur, Tolga Yakut, Metehan Toprak, Berkay Tanır, Eren Altıntaş (Ömer Söyler dk. 80), Yunus Emre Alagöz, Onur Arı
Nevşehir Belediyespor: Şener Özcan, Can Karadaş, Hüseyin Civelek, Onur Öztonga, Eri Kasapoğlu, Halil Pekşen (Batuhan Ulutaş dk. 72), Orhan Evci, Gökay İravul (Kaan Özdemir dk 90+4?), Baran Sarka, Dilaver Güçlü, Özgür Can Özcan (Ali Kılıç dk. 70)
Goller: Ali Kılıç (dk. 73), Baran Sarka (dk. 90+2) (Nevşehir Belediyespor), Bartu Göçmen (dk. 68) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Bartu Göçmen, Tolga Yakut (Eskişehirspor), Hüseyin Civelek, Orhan Evci, Erdi Kasapoğlu (Nevşehir Belediyespor)