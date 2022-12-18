İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 3. Lig: Eskişehirspor: 1 - Nevşehir Belediyespor: 2

TFF 3.

Lig'in 17'nci haftasında Eskişehirspor, evinde Nevşehir Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Eskişehir Yeni


Hakemler: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Cihad Buyurgan


Eskişehirspor: Efehan Kaptan, Arda okumuş, Bartu Göçmen (Sezgin Çolpan dk. 81), Cihangir Çağlıyan, Hasan Uygur, Tolga Yakut, Metehan Toprak, Berkay Tanır, Eren Altıntaş (Ömer Söyler dk. 80), Yunus Emre Alagöz, Onur Arı


Nevşehir Belediyespor: Şener Özcan, Can Karadaş, Hüseyin Civelek, Onur Öztonga, Eri Kasapoğlu, Halil Pekşen (Batuhan Ulutaş dk. 72), Orhan Evci, Gökay İravul (Kaan Özdemir dk 90+4?), Baran Sarka, Dilaver Güçlü, Özgür Can Özcan (Ali Kılıç dk. 70)


Goller: Ali Kılıç (dk. 73), Baran Sarka (dk. 90+2) (Nevşehir Belediyespor), Bartu Göçmen (dk. 68) (Eskişehirspor)


Sarı Kartlar: Bartu Göçmen, Tolga Yakut (Eskişehirspor), Hüseyin Civelek, Orhan Evci, Erdi Kasapoğlu (Nevşehir Belediyespor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.