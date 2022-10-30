TFF 3. Lig: Eskişehirspor: 2 - Yomraspor: 1

TFF 3.
Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor, evinde Yomraspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Sezgin Altun, Kerem Candaş
Eskişehirspor: Efehan Kaptan, Arda Okumuş, Eray Ertorun (Bartu Göçmen dk. 46), Cihangir Çağlıyan, Hasan Uyğur, Tolga Yakut (Kaan Gaman dk. 83 ?), Utku Kızılkaya (Bedirhan Akçay dk. 66), Berkay Tanır, Eren Altıntaş (Hasan Altınoluk dk. 73), Yunus Emre Alagöz, Onur Arı
Yomraspor: Furkan Taş, Abdullah Kasap (Volkan Kutlu dk. 65), Berkcan Aytaç, Fatih Uludağ, Uğur Kurt, Ökkeş Karaoğlu, Mustafa Yılmaz, Eyüp Aparı (Çağatay Yağlıdere dk. 57), Orhan Gülle, Enes Uzun (Osman Göktuğ Cebeci dk. 31), Sertan İrkilmez
Goller: Onur Arı (dk. 20), Berkay Tanır (dk. 71) (Eskişehirspor), Sertan İrkilmez (dk. 85) (Yomraspor)
Kırmızı Kart: Bartu Göçmen (dk. 79) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Utku Kızılkaya, Yunus Emre Alagöz, Bedirhan Akçay (Eskişehirspor), Uğur Kurt, Fatih Uludağ, Sertan İrkilmez (Yomraspor)