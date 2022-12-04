TFF 3. Lig: Eskişehirspor: 3 - Belediye Kütahyaspor: 4

TFF 3.
Lig 15. haftasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Belediye Kütahyaspor'a 4-3 mağlup oldu.
Hakemler: Halil Erdoğan, Ferhat Dalgıç, Yusuf Şimşek
Eskişehispor: Efehan Kaptan, Hasan Ulaş Uyğur, Arda Okumuş, Onur Bayramoğlu (Hasan Altınoluk dk. 57), Onur Arı, Tolga Yakut, Eray Ertorun, Berkay Tanır, Y. Emre Alagöz (M. Toprak dk. 71), B. Göçmen, Cihangir Çağlıyan (Yahya Akbulut dk. 80 ?)
Belediye Kütahyaspor: İsmail Karakaş, Erdinç Çepoğlu, Emrah Dağ, Ali Kemal Özkan (Enes Gök dk. 70), Özgür Kazar (Fatih Kunat dk. 89 ?), Bilal Şeflek (Ziyazi Çolak dk. 56), Talha Mayhoş (Onur Şirin dk. 89 ?), Eyüp Poyraz, Önder Akdağ, Hasan Sürmeli, Yusuf Atasoy
Goller: Tolga Yakut (dk. 8), Tolga Yakut (dk. 31), Onur Arı (dk. 51) (Eskişehirspor), Eray Ertorun (dk. 18 k.k.), Yusuf Atasoy (dk. 23), Yusuf Atasoy (dk. 40), Emrah Dağ (dk. 85) (Belediye Kütahyaspor)
Kırmızı kart: B. Göçmen (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Arda Okumuş, Hasan Ulaş Uyğur, B. Göçmen, Tolga Yakut (Eskişehirspor), İsmail Karakaş, Bilal Şeflek, Talha Mayhoş, Eyüp Poyraz (Belediye Kütahyaspor)