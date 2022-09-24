TFF 3. Lig: Eskişehirspor: 3 - Hacettepe 1945: 4

TFF 3.
Lig'in 4. haftasında Eskişehirspor, evinde ağırladığı Hacettepe 1945 Spor Kulübü'ne 4-3'lük skorla kaybetti.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Serkan Eryılmaz, Sedef Aktan, Burak Özer
Eskişehirspor: Efehan Kaptan, Muhammet Akbulut (Cihangir Çağlıyan dk. 46), Arda Okumuş, Kaan Gaman, Utku Kızılkaya (Hasan Ulaş Uygur dk. 46), Eray Torun, Bartu Göçmen, Eren Altıntaş (Tolga Yakut dk. 46), Onur Arı, Hasan Alp Altınoluk, Yunus Emre Alagöz (Metehan Toprak dk. 60)
Hacettepe 1945: Gökhan Köstereli, Mehmet Eksik, Batuhan Tekin (Tunahan Akpınar dk. 88 ?), Hakan Bozkurt, Furkan Ünsal (Tuncay Fındıkcı dk. 76), Ali Eren Karadağ, Efe Can Çölbekler, Alperen Doğan (Emirkan Demir dk. 65), Fatih Karslı (Güney Tutcuoğlu dk. 88), Emre Can Dönmez, Yakup Ramazan Zorlu (Mustafa Aydoğdu dk. 67)
Goller: Tolga Yakut (dk. 81), Onur Arı (dk. 90+2), Metehan Toprak (dk. 90+7) (Eskişehirspor), Alperen Doğan (dk. 20), Fatih Karslı (dk. 38 ve 74), Mustafa Aydoğdu (dk. 86) (Hacettepe 1945 Spor)
Sarı kartlar: Onur Arı, Yunus Emre Alagöz, Hasan Alp Altınoluk (Eskişehirspor), Mehmet Eksik, Hakan Bozkurt, Efe Can Çölbekler (Hacettepe 1945 Spor)