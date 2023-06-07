TFF 3. Lig'de 3. Grup Play-Off Finali Eskişehir'de oynanacak

Lig 3. Grup Play-Off final maçının Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

TFF, 2022-2023 Sezonu TFF 3. Lig Play-Off Final tarihleri ve merkezlerini belirledi. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig 3. Grup Play-Off Finali 14 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak. Finale çıkacak takımlar tek maç eleme usulüne göre mücadele edecek. TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsüne göre, gruplarını ikinci sırada bitiren takımlar doğrudan finale yükselme hakkı elde etmişti.