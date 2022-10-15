TFF 3.Lig: Eskişehirspor: 0 - Karşıyaka: 1

TFF 3.
Lig'in 7. haftasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Karşıyaka'ya 1-0 mağlup oldu.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Ramazan Haymana, Selçuk Gökgöz
Eskişehirspor: Efehan Kaptan, Arda Okumuş, Cihangir Çağlıyan, Hasan Uyğur (Metehan Toprak dk. 46), Yunus Emre Alagöz (Bedirhan Akçay dk. 80), Berkay Tanır, Tolga Yakut (Ömer Söyler dk. 58), Onur Arı, Eren Altıntaş, Eray Ertorun, Utku Kızılkaya (Kaan Gaman dk. 46)
Karşıyaka: Yusuf Balcıoğlu, Cenk Özbey, Metin Peker, Ertuğrul Sancaktutan, Onur Kolay, Caner Cengiz, Fatih Ergen, Özgür Güler, (Kerem Pala dk. 62 (Polat Abay dk. 82), Namık Çelik, Fatih Taşdelen (Recep Türköz dk. 77), Okan Baydemir (Emre Gemici dk. 62)
Goller: Fatih Taşdelen (dk. 65) (Karşıyaka)
Sarı Kartlar: Hasan Altınoluk (Eskişehirspor), Caner Cengiz, Emre Gemici (Karşıyaka)