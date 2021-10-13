THM Kadınlar Korosu yeni seslerini arıyor

Koro için kayıtlar, 15-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, Mehmet Özel şefliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Koroya katılan kadınlar aldıkları müzik eğitimi ile yeteneklerini de geliştiriyor. Kurulduğu günden bu yana çalışmalarıyla ve sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan koro, faaliyetlerine aralıksız olarak devam ediyor.

Koroya katılmak isteyen kadınlar, 0 (222) 321 12 79 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.