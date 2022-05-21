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THM Kadınlar Korosu'ndan yaza merhaba konseri

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, ’Yaza Merhaba Konseri’ ile izleyici karşısına çıkacak.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, 'Yaza Merhaba Konseri' ile izleyici karşısına çıkacak.


Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, çalışmalarına Mehmet Özel şefliğinde devam ederken konserlerde Eskişehirli müzikseverler ile buluşmaya devam ediyor. Koro bu kez, 'Yaza Merhaba' adlı konser ile sahneye çıkacak. Kadınlar Korosu konserde, birbirinden güzel türküleri seslendirecek. Katılımın ücretsiz olacağı konser, 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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