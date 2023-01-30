THM korosundan seçme türküler konseri

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, "Seçme Türküler" konseri ile Eskişehirli müzikseverlerden tam not aldı.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, Mehmet Özel'in şefliğinde çalışmalarına devam ediyor. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Eskişehirli müzikseverler unutulmaz bir gece yaşadı. Konsere, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra vatandaşlar katıldı. Mehmet Özel şefliğindeki koro, "Daha Senden Gayri Aşık Mı Yoktur", "Yeni Cami Avlusunda Ezan Sesi Var", "Bilmem Şu Feleğin Bende Nesi Var", "Kar Yağar Kar Üstüne" gibi birbirinden güzel türküleri müzikseverler için seslendirdi. Sultan Karadeniz Torun ve Meryem Gülnaz'ın konuk sanatçı olarak katıldığı konserde söylenen türkülere, Eskişehirliler de eşlik etti. Konser, alkışlar eşliğinde sona erdi. Öte yandan konsere, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar Tepekaya da katıldı.

“Koromuzla ve saz üstatlarımızla güzel bir gece geçirdik”

Konserde bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, güzel bir türkü gecesinde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz Mehmet hocamla 20 senedir beraber etkinlikler yapıyoruz. Bugüne kadar kendisi birçok sanatçı yetiştirdi. Bugün de koromuzla ve saz üstatlarımızla güzel bir gece geçirdik. Sevgili Eskişehir halkımız, sanattan anladıkları için bu tür organizasyonları hiç kaçırmıyorlar. Böyle güzel bir etkinlikte sizlerle beraber olmam beni de çok mutlu ediyor. Tabi türkü çok farklı bir olgu. Anadolu'nun her bölgesinden asırlardır gelen türkülerimiz var. Türkülerin içerisinde sevgi, aşk, insan, çevre, memleket sevdası gibi her şey var. O yüzden halk olarak türküleri çok seviyoruz. Türkü insanı olmamızdan dolayı çok şanslıyız. Bunu tabi medeniyetimize, büyük kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk bağışlamış. Kendisi de hem Türk Sanat Müziğine hem de türkülere çok düşkün bir insandı. O düşkünlüğü bugünlere kadar yansıyarak geldi. Güzel adamdı. Ne yapsa iyisini yaptı. Sanki annesi Zübeyde Hanım onu Anadolu'yu, Türkleri kurtarsın diye doğurmuş. Ne kadar şükretsek, ne kadar dua etsek azdır. Güzel bir gece oldu. Karamsar olmayalım, umutlu olalım. Önümüzdeki günlerde umudumuz daha çok artacak. Birlikte aydınlık günlere yürüyeceğiz ve başaracağız. Şimdiden yolumuz açık olsun” dedi.