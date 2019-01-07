İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

THM Korosu'ndan yeni yıl konseri

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, düzenlenen Yeni Yıl Konseri ile türkü dolu bir gece yaşattı.


Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, konser programlarına devam ediyor. Çalışmalarını Aytaç Karausta'nın şefliğinde sürdüren koro, bu kez Yeni Yıl Konseri ile izleyici karşısına çıktı. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenlenen konsere Eskişehirlilerin ilgisi yoğun olurken, koro seslendirdiği türküler ile keyifli bir gece yaşattı. Gesi Bağları, Cemilem, Haydar Haydar, Uyan Güzel, Tanrıdan Diledim gibi sevilen eserlerin icra edildiği konserde, salonu dolduran müzikseverler de türkülere eşlik etti. Yeni Yıl Konseri iki bölümden ve yaklaşık iki saat sürerken izleyicilerin alkışları ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.