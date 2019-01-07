THM Korosu'ndan yeni yıl konseri

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, konser programlarına devam ediyor. Çalışmalarını Aytaç Karausta'nın şefliğinde sürdüren koro, bu kez Yeni Yıl Konseri ile izleyici karşısına çıktı. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenlenen konsere Eskişehirlilerin ilgisi yoğun olurken, koro seslendirdiği türküler ile keyifli bir gece yaşattı. Gesi Bağları, Cemilem, Haydar Haydar, Uyan Güzel, Tanrıdan Diledim gibi sevilen eserlerin icra edildiği konserde, salonu dolduran müzikseverler de türkülere eşlik etti. Yeni Yıl Konseri iki bölümden ve yaklaşık iki saat sürerken izleyicilerin alkışları ile sona erdi.