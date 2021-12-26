THM Korosu'ndan yeni yıl konseri

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Aytaç Karausta şefliğinde çalışmalarına devam ederken birbirinden özel konser programları düzenlemeyi sürdürüyor.

Koro bu kez yılbaşı dolayısıyla Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde sahneye çıktı. Birbirinden güzel türkülerin, Eskişehirli müzikseverler için seslendirildiği konseri CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de izledi. Pandemi önlemleri eşliğinde gerçekleşen yeni yıl konseri, izleyicilerden tam not aldı.

Ücretsiz olarak düzenlenen konser sonunda davetliler, Karausta ve korosunu ayakta alkışladı.