THY'de yaşadığı baskı sonucu canına kıyan Koray'ın annesi isyan etti

Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri şirketinde çalışmak için Japonya'ya giden ve istasyon müdürünün baskıları sonucu arkasında not bırakarak canına kıyan Ömer Koray Özbay'ın cenaze töreninde oğlunun tabutu başına gelen anne Kader Özbay, “Benim oğlumu mahvettiler, benim oğlumun canına kastettiler” dedi.

Türk Hava Yolları'nın Japonya'da bulunan yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services'te görev yapan Ömer Koray Özbay, istasyonu müdürü Serkan Gündüz tarafından kendisine uygulanan baskı sonucu intihar ederek canına kıydı. Arkasında bıraktığı 4 sayfalık veda mektubunda başından geçenleri tek tek anlatan Özbay'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Eskişehir'e getirildi. Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Beyazıt Camii'nde kılınan cenaze namazında duygu dolu anlar yaşandı. Oğlunun tabutu başına gelen anne Kader Özbay, “Kullandılar, paçavra gibi attılar benim evladımı” diyerek isyan etti.

“Hiç kimse aramıyor bile, çünkü suçlular”

Oğlunun tabutu başında gözyaşlarını tutamayan anne Kader Özbay, adalet istediklerini belirterek, “Benim oğlumun başını yediniz. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Hepsinin her şeyi ortaya çıkacak. Bunun hesabını soracağız milletçe. Benim oğlumu mahvettiler, benim oğlumun canına kastettiler. Benim çocuğum pırıl pırıldı. Bu muydu mükâfatı. Niye benim çocuğumu hedef aldılar. Kullandılar, paçavra gibi attılar benim evladımı. Ben onu bu günler için mi yetiştirdim. Hiç kimse aramıyor bile, çünkü suçlular. Dürüst insanların hali bu oluyor. Annelerin yürekleri yanıyor. Ben oğlumu böyle mi gönderecektim, böyle mi bekleyecektim. Adalet istiyoruz” dedi.

Ömer Koray Özbay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi.