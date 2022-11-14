Tıbbi malzeme fabrikasında yangın

Eskişehir'de Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir fabrikada çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Olay, OSB'nin 9'uncu caddesinde bulunan bir tıbbi malzeme üretim fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenden ötürü fabrikanın çatı kısmından başladığı belirtilen yangın, kısa sürede etrafa yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatı katına farklı alanlardan müdahalelerde bulunan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Fabrikada çalışanlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan olayla ilgili de inceleme başlatıldı.