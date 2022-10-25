Ticaret Bakanlığı özel ekibi 3 ilde ‘Kaçak Akaryakıt' operasyonu düzenledi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi tarafından Eskişehir, Burdur ve Kütahya'da akaryakıt istasyonlarına yönelik olarak operasyonlar gerçekleştirildi.

Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekipleri akaryakıt kaçakçılığı açısından riskli olarak değerlendirilen bayilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda bütün bilgi ve belgeleri toplayan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonlarda istasyonlarda pompa, yazarkasa ve otomasyon sistemleri devre dışı bırakılarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan ve aynı zamanda yazarkasalardan satış verilerinin silinmesi sağlayan düzenekler tespit edildi.

İlk operasyon Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonunda gerçekleştirildi. Söz konusu istasyonda otomasyon ve yazarkasaları devre dışı bırakarak kaçak akaryakıt satmaya imkân sağlayan düzenek ortaya çıkartıldı. Ayrıca istasyonda bulunan yazarkasalar ve arabirim ünitelerinin bazılarının mühürsüz olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından ikinci operasyon Burdur'da gerçekleştirildi. İstasyonda savcılık talimatıyla detaylı bir arama yapan ekipler, kaçak akaryakıt satışı yapılmasını sağlayan birçok malzeme ele geçirdi. Aramada; otomasyon sistemine paralel çalışan arabirim ünitesi, pompa beyni, prop, paralel çalışan sistemi kontrol eden kumanda, yazarkasa silmede kullanılan programlı bir bilgisayar ile tüp dolumu yapılan dönüştürücüler ele geçirildi.

Özel ekip tarafından son olarak Kütahya'da operasyon düzenlendi. Kütahya'da bulunan istasyonda da otomasyon sistemini devre dışı bırakarak kaçak akaryakıt satışına olanak sağlayan düzenek tespit edildi. Kaçakçıların yapılan yasadışı düzeneğe DVR(dijital kayıt cihazı) cihazı görünümü verdiği ortaya çıkarıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda farklı yöntemler kullanarak kaçak akaryakıt satışı yapılmasının ve kamunun yüz binlerce lira zarara uğratılmasının önüne geçildi.