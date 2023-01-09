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Ticari taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Eskişehir’de ticari taksi ile çarpışması sonucu yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de ticari taksi ile çarpışması sonucu yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Güllük Mahallesi Kırımlılar Sokak ile Bereket Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol ayrımına kontrolsüz giren ticari taksi ile kuryenin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari takside maddi hasar meydana geldi. Savrulan motosikletin sürücüsü ile yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılan motosikletli kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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