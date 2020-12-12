İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TİDE 2020 “Farkındalık Özel Ödülü”nü Nemeth Quartet aldı

Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün (TİDE) bu yılki Farkındalık Özel Ödülü’ne Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyeleri Prof.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün (TİDE) bu yılki Farkındalık Özel Ödülü'ne Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyeleri Prof. Gülen Ege Serter ve Öğr. Gör. Şeniz Aybulus'un yer aldığı “Nemeth Quartet” layık görüldü.


Ödül, mesleki ve akademik alana sanatla zenginlik ve farkındalık katmaları, ayrıca TİDE'nin uluslararası mesleki akademik etkinliğine olan gönüllü desteklerinden ötürü verildi. Dört kadın sanatçıdan kurulu bir oda müziği topluluğu olan Nemeth Quartet grubunun keman sanatçıları Prof. Gülen Ege Serter ve Öğr. Gör. Şeniz Aybulus Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda görev yapıyorlar. Grubun viyola sanatçısı Pınar Basalak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nda grup şefi olarak, çello sanatçısı Öğr. Gör. Mutlu Varlık Kocaili ise Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitmen olarak görevini sürdürüyor. Dört kadın sanatçı, Türkiye'de Batman'dan Edirne'ye, dünyada Arjantin'den Rusya'ya uzanan coğrafi çeşitlilikte konserler vererek sanatımızı yaymayı ve ülkemizi temsil etmeyi sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.