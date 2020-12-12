TİDE 2020 “Farkındalık Özel Ödülü”nü Nemeth Quartet aldı

Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün (TİDE) bu yılki Farkındalık Özel Ödülü'ne Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyeleri Prof. Gülen Ege Serter ve Öğr. Gör. Şeniz Aybulus'un yer aldığı “Nemeth Quartet” layık görüldü.

Ödül, mesleki ve akademik alana sanatla zenginlik ve farkındalık katmaları, ayrıca TİDE'nin uluslararası mesleki akademik etkinliğine olan gönüllü desteklerinden ötürü verildi. Dört kadın sanatçıdan kurulu bir oda müziği topluluğu olan Nemeth Quartet grubunun keman sanatçıları Prof. Gülen Ege Serter ve Öğr. Gör. Şeniz Aybulus Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda görev yapıyorlar. Grubun viyola sanatçısı Pınar Basalak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nda grup şefi olarak, çello sanatçısı Öğr. Gör. Mutlu Varlık Kocaili ise Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitmen olarak görevini sürdürüyor. Dört kadın sanatçı, Türkiye'de Batman'dan Edirne'ye, dünyada Arjantin'den Rusya'ya uzanan coğrafi çeşitlilikte konserler vererek sanatımızı yaymayı ve ülkemizi temsil etmeyi sürdürüyor.