TİM'den TEI'ye birincilik ödülü

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, 2020 yılında gerçekleştirdiği satış tutarıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İlk 1000 İhracatçı Araştırması'nda genel sıralamada 82'nci, sektörel sıralamada 5'inci, Eskişehir genelinde 1'inci oldu.

TEI'ye ödülü, Eskişehir'de gerçekleştirilen KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı'nda verildi. Programa Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, TİM Başkanı İsmail Gülle ve davetliler katıldı. TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'in katıldığı programda ayrıca “KOBİ'ler Nasıl Marka Olur?” konulu panel düzenlendi.