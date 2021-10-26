Tıp eğitiminde kadavra bağışının önemi

Dr. Emel Ulupınar, Anatomi Farkındalık Haftası kapsamında, kadavra bağışının önemine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan programda, anatomi eğitiminde kadavra kullanımının olmazsa olmaz bir unsur olduğunu belirten Prof. Dr. Ulupınar, tıp eğitiminde yeterli kadavra sağlanamaması durumunda gerçek bir kadavra yerine plastik bir model üzerinde çalışılmasının oluşturduğu olumsuz sonuçları dile getirdi. Yurt dışında beden bağışı kapsamında ciddi bir farkındalığın söz konusu olduğunu, neredeyse her iki öğrenciye bir kadavra düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Ulupınar, Türkiye'de bu oranın son derece düşük olduğunu belirterek beden bağışının nasıl yapılacağına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Kaliteli bir sağlık hizmeti alabilmenin en önemli şartının sağlık elemanlarının da kaliteli bir eğitimden geçmesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ulupınar, bu yüzden de tıp öğrencilerinin ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimlerinin vazgeçilmez bir unsuru olan kadavra bağışının oldukça önem taşıdığını söyledi.