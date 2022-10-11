Tıp öğrencilerinden AFAD Eskişehir'e ziyaret

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün kurumsal yapılanması ve KBRN farkındalık konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Didem Oktar moderatörlüğünde yürütülen tez çalışmaları çerçevesinde, eğitim ve bilgi istişareleri de yapıldı. Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.