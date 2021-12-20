Tır dorsesini çalan baba ve oğlu yakalandı

Eskişehir'de park halindeki bir tırın dorsesini çaldıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 75. Yıl Mahallesi Teknoloji Bulvarı'nda meydana gelen olayla ilgili çalışma başlattı. Park halindeki bir tır dorsesinin çalınması olayı ile ilgili bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Hilmi D. ile oğlu Tayfur D.'nin hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini tespit etti. Polis ekipleri şüpheli baba ve oğlunu Emek Mahallesi'ndeki bir eve düzenledikleri operasyonla yakaladı. Çalınan dorse ise bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan baba ve oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece Hilmi D. tutuklanırken, oğlu Tayfur D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.