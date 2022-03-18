Tır ile otomobil çarpıştı, 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Eskişehir'de bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 yaşında kız çocuğu hayatını kaybederken annesi ağır yaralandı.

Kaza, Eskişehir - Bursa kara yolu Batıkent Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arife Z. (36) idaresindeki 34 BBZ 42 plakalı otomobil ile A.T.'nin kullandığı 54 D 0883 plakalı tır çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Arife Z. ile araçta yolcu olarak bulunan kızı 5 yaşındaki kızı Elif Mina Z. yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan 5 yaşındaki Elif Mina, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan anne Arife Z.'nin yaşam mücadelesinin Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.

Tır sürücüsü A.T. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.