İhlas Haber Ajansı

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Tırnak yiyen hırsız yakalandı

Eskişehir’de, “tırnak yiyen hırsız” olarak gündeme gelen şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir'de, “tırnak yiyen hırsız” olarak gündeme gelen şüpheli şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'de bir apartmandan inşaat malzemeleri çalan ve 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli Taner T. (34), Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu şüpheli Taner T., geçtiğimiz hafta bir apartmanda hırsızlık yaptığı esnada güvenlik kamerasına takılmıştı. Şüphelinin hırsızlık anında tırnak yemesi dikkat çekmişti.

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