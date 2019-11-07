TİSK'ten ESOGÜ Hastanesi'ne önemli bağış

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği'ne SPY Floresans Görüntüleme Cihazı hibe edildi.

Cihaz, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kamil Çolak ve Prof. Dr. Rifat Edizkan, ESOGÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yanı sıra Prof. Dr. Türker Özkan'ın da aralarında olduğu bir grup Vakıf Yönetim Kurulu Üyesinin de katıldığı imza töreni ile ESOGÜ Hastanesi envanterine katıldı.

İmza töreninde konuşan ESOGÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Çetin, cihazın sadece Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında değil cerrahinin pek çok alanında etkili olduğunu belirterek, böyle bir cihazın ESOGÜ Hastanesi'ne kazandırılmış olmasının hem ameliyat güvenliğini hem de hastaların elde edeceği faydaları artıracağını bunun da ESOGÜ Hastanesi'nin bir adım daha ileri gitmesi anlamına geleceğini kaydetti. Prof. Dr. Cengiz Çetin böyle bir olanağı kendilerine kazandırdıkları için TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı'na teşekkür etti.

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan, bugünkü cihazın gerçekleştirdikleri 24. cihaz yardımı olduğunu kaydetti. ESOGÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ekibinin alanında Türkiye'nin en yetkin ekiplerinden biri olması dolayısıyla böyle bir bağışta bulunduklarını belirten Prof. Dr. Türker Özkan, tüm ekibi kutladı ve birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek cihazın hayırlı olmasını diledi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, cihazın hem hastaların sağlıklarına kavuşturulmasında hem de bilimsel çalışmalarda kullanılacak olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti. ESOGÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ekibinin cihazdan en yüksek düzeyde faydalanacağına emin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kemal Şenocak, kendileriyle gurur duyduklarını söyledi. Prof. Dr. Kemal Şenocak TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı'na da bağışlarından dolayı teşekkür ederek cihazın ESOGÜ'ye hayırlı olmasını diledi.

SPY Floresans Görüntüleme Cihazı, herhangi bir nedenle (iş kazası, trafik kazası vb.) kopan ve yerine iade edilen uzvun veya tümörler, kazalar neticesinde eksilen dokunun yerine nakledilen dokunun kanlanması hakkında bilgi vermesinin yanı sıra, doku kanlanmasının tespitinin önemli olduğu her durumda tanısal destek sağlıyor. Mikrocerrahi, rekonstrüktif mikrocerrahi, organ transplantasyonları, kardiyovasküler cerrahiler ve gastrointestinal cerrahiler bu cihazın tanısal destek sunduğu alanlar arasında yer alıyor. Cihazın ameliyathane ortamında kullanılması hasta güvenliğini artırıyor. Bu cihaz ile uygulanabilen floresan görüntü rehberli cerrahi dünyada hızla gelişen bir uygulama. Bu yöntem ile biyolojik dokuların gerçek zamanlı görüntülenmesi ve organ fonksiyonlarının anlık değerlendirmesi ameliyathane ortamında veya klinikte hasta başında net ve güvenilir olarak sağlanabiliyor. Rekonstrüksiyon veya mikrocerrahi uygulamalardan sonra aktarılan dokunun canlılığının ve gidişatının takibi, sadece klinik ve laboratuvar değerlendirme ile yapılırken, SPY Floresans Görüntüleme Cihazı uygun kan akımı ve perfüzyon varlığının değerlendirmesi ile olası bir komplikasyonu anında fark ederek erken müdahale şansı veriyor.