Tiyatro Anasanat Dalı adayları yetenek sınavlarında ter döktü

Farklı komisyonlarca değerlendirmelerin yapılacağı sınavlar kapsamında ise toplamda 550 aday, konservatuvar öğrencisi olabilmek için ter dökecek.

Sınavlar hakkında duygu ve düşüncelerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Berk Kırlak, "Gençlerimizin tiyatroyu seçerek oyuncu olmak istemeleri hepimizi gururlandıran bir durum. Bu sene özellikle diğer üniversitelere göre Üniversitemize bu kadar çok başvurunun olması bizleri sevindirdi" dedi.

Sahne, ses-konuşma, şan-kulak, hareket ve genel kültür gibi farklı sınavları başarıyla geçen adaylarda 15'inin Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi olmaya hak kazanacağını belirten Öğr. Gör. Kırlak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Adaylar ilk olarak sahne sanatı sınavı kapsamında komisyon önünde 3 farklı tirat oyunu oynuyorlar. Bu oyunların ikisini ise adaylar tarafından belirleniyor. İkinci aşamada ise ses-konuşma sınavı gerçekleştiriliyor ve adaylara belirli parçalar ile hikâyeler veriliyor. Bu sayede adayların konuşma becerileri ölçülüyor. Üçüncü aşamada da şan-kulak sınavı kapsamında adayların, ritim ve kulak duygularının ne aşamada olduğuna bakılıyor. Daha sonraki aşamada ise dans hareket sınavına tabi tutulan adayların, bedenleri ile bağlarının ne durumda olduğuna ve dans yeteneklerine dikkat ediliyor. Son aşamada gerçekleştirilen genel-kültür sınavı kapsamında ise adayların güncel ve sanata dair bilgi durumlarının ne seviyede olduğu ölçülüyor."