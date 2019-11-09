Tiyatro festivalinde Joseph K.'nın haklı davası

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde İngiliz yazar Tom Basden'in kara mizah yüklü uyarlaması Joseph K. izleyici ile buluştu.

DasDas Tiyatro tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Kırmızı Salon'da sahnelenen oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Salondaki koltuklar dolunca bir kısım izleyici oyunu sahneye konulan sandalyelerden izledi. Baş rollerinde Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber ve Özgün Aydın'ın yer aldığı oyun, izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Franz Kafka'nın eskimeyen eseri Dava romanından uyarlanan Joseph K. oyunu, suçunun ne olduğuna dair bilgisi olmayan ancak kendini temize çıkarmak zorunda olan Joseph'in adalet sistemiyle mücadelesini konu ediniyor.