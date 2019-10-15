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Tiyatro Kulübü'nden tanışma toplantısı

Anadolu Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından düzenlenen tanışma toplantılarının ilki Kongre Merkezi Salon Anadolu’da gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından düzenlenen tanışma toplantılarının ilki Kongre Merkezi Salon Anadolu'da gerçekleştirildi.


Üç gün sürecek olan toplantının ilk gününde öğrenciler, Özdüşüm Oyuncu Atölyesi üyeleri ile tanıştı. Anadolu Üniversitesi Tiyatro Kulübü Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Özdüşüm Oyuncu Atölyesi reji üyesi Baran Kuzucu, katılımcılara Özdüşüm Oyuncu Atölyesi hakkında bilgiler verdi. Kuzucu ve diğer grup üyeleri, kulüp bünyesinde yapılan çalışmalar ve geçmiş yıllarda sahnelene oyunlardan bahsetti. Yeni üyelerin beklentileri ve isteklerini dinleyen atölye üyeleri, yöneltilen sorulara da cevap verdi.


Özdüşüm Oyuncu Atölyesi, Yaşayan Tiyatro ve Tiyatro Poetika gruplarını içinde barındıran Tiyatro Kulübünün kapıları 15-16 Ekim tarihlerinde de yeni katılımcılara açık olacak. Bu tarihlerde yeni üyeler kulüp bünyesinde bulunan diğer tiyatro toplulukları ile tanışacak.

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