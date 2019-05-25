Tiyatroseverler "Kral Übü" oyununda buluştu

Devlet Konservatuarı öğrencileri tarafından hazırlanan “Kral Übü” oyunu, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonunda sahnelendi. Alfred Jerry tarafından yazılan, Ayşe Selen ve Şehsuvar Aktaş tarafından çevrilen oyunun yönetmenliğini Öğr. Gör. Enis Yıldız üstlendi. Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı öğrencilerinin 'Sahne Çalışması' dersi kapsamında ortaya koyduğu “Kral Übü”, izleyenlerden tam not aldı. Yaklaşık 2 aylık bir çalışmanın ürünü olarak oyunun karakterlerine hayat veren ekibin performansı usta oyuncuları aratmadı. Aynı zamanda öğrencilerin “mezuniyet oyunu” olarak da sahnelenen eser, pek çok sanatsever tarafından ilgiyle izlendi.

“Çok çalıştık ve buna değdiğine inanıyorum”

Oyunu sahneleyebilmek için yoğun bir dönemden geçtiklerini dile getiren Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü son sınıf öğrencisi Enes İlçi, “Sınıf olarak son oyunumuzdu. Açıkçası bizim için çok güzel geçti. Bu oyunu epey bir zorlukla çıkarttık. Çünkü son zamanlarda herkesin başka bir oyun çalışması da vardı ama tabii seyirciyle buluşmak çok güzel. Seyircilerin de birçoğu arkadaşımız. Tamamen karşılıklı eğleniyormuşuz gibiydi. 'Kral Übü' oyunu 2-3 aylık bir çalışma sürecinin sonunda ortaya çıktı. Çok çalıştık ve buna değdiğine inanıyorum” diye konuştu.