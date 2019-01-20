TOD'dan '40. Kış Sempozyumu'

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), geleneksel olarak düzenlediği kış sempozyumunun 40'ıncısını Eskişehir'de gerçekleştirdi.

Türk Oftalmoloji Derneği 40. Kış Sempozyumu Eskişehir'de bir otelde başladı. Yaklaşık 400 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin başkanlığını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr Hikmet Başmak yaptı. “Refraksiyon Uygulamaları: Gözlükten Cerrahiye” adlı sempozyumda göz hekimlerinin en sık karşılaştığı göz sağlığı sorunu olan refraksiyon kusurları ve çözümleri ile ilgili gelişmeler açısından göz hastalıklarının en temel konusu oldu.

"Eskişehir'den çok etkilendiler"

Sempozyumun başkanlığını yapan Başmak yaptığı açıklamada; “Gelen hekim arkadaşlarımız Eskişehir'i yakından tanıma fırsatı buldular ve çok etkilendiler. Bu toplantıdan sonra değişik birim toplantılarının da burada yapılması için girişimlerde bulunacaklarını belirttiler. Eskişehir'in gerek kent yapısının gerek sosyal hayatının gerekse kongre merkezi olarak çok başarılı bir şehir olduğunu söylediler ve bütün katılımcılar mutlu olarak evlerine dönüyorlar” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türk Oftalmoloji Derneği Eskişehir-Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Hikmet Başmak, önceki dönem şube başkanlığını yapan Prof. Dr. Nilgün Yıldırım'a çalışmaları adına plaket takdim etti.