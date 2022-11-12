Tohumlar fidana, fidanlar Seyitgazi'ye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2019'da ilan edilen “Milli Ağaçlandırma Günü” dolayısıyla, Seyitgazi İlçesi Sarıcailyas Mahallesinde; gelecek nesillere daha yeşil, daha yaşanabilir doğa bırakmak amacıyla fidan dikim çalışmaları yapıldı. Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Hereklioğlu, Seyitgazi İlçe Emniyet Amiri Murat Kara, Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden Seyitgazi mahalle muhtarları, öğrenciler ve Seyitgazili vatandaşların katılımıyla fidanlar toprakla buluştu.