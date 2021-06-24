TOJDE etki değeri ile uluslararası bir başarı gösterdi

Dergi ayrıca listede yer alan Türkiye dergileri arasında 2. sırada yer alıyor. Konuyla ilgili açıklamada, "Etki değeri, bilimsel dergilerdeki makalelerin aldığı atıfların incelenmesiyle hesaplanan ve dergilerin kendi alanlarındaki etkisini gösteren bir başarı ölçütüdür. Yayın hayatına 2000 yılında başlayan TOJDE aynı zamanda akademik dergilerin atıf performanslarının yanı sıra kendi kategorilerindeki sıralamalarını da gösteren JCR ölçütlerine göre Q3 değerine sahiptir." denildi