TOKİ'de ilçe kuraları başladı

TOKİ'nin Eskişehir'de Günyüzü, Mahmudiye, Mihalıççık, Sarıcakaya ve Seyitgazi ilçelerindeki 511 konutu için kura çekimi başladı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi ile Eskişehir'de inşa edilecek olan 2 bin 311 konutun, il merkezindeki bin 800'ü için kura çekimi dün yapılmıştı. Bugün ise ilçelerdeki 511 konutun kuralarının çekimi Porsuk Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Günyüzü, Mahmudiye, Mihalıççık, Sarıcakaya ve Seyitgazi ilçelerindeki konutlar için çekilen kura, noter huzurunda yapılarak TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebiliyor.