Tolga Daşkıran'ın engellemeye çalıştığı şüpheli ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı

Eskişehir'de 19 yaşındaki Tolga Daşkıran'ın kavgayı engellemeye çalışırken yaraladığı, eşini ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Olay, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde gerçekleşti. Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi (62) ile eşi Shannaz Nazari (47) ve kızı Nasımgul Ahmadi (32) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Abdulkadir Ahmadi üzerinde taşıdığı bıçakla eşini ve kızını yaraladı. Yoldan geçerken olayı gören Tolga Daşkıran (19) kavgayı ayırmak için ailenin yanına gitti. Çıkan arbedede Daşkıran, bıçakla Abdulkadir Ahmadi'yi yaraladı. Arkadaşına yardım etmek için olaya müdahale eden Hüseyin Şahin ise arbedede bıçakla ayağından yaralandı.

‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Shannaz Nazari ve Abdulkadir Ahmadi ile kızları Nasımgul Ahmadi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Abdulkadir Ahmadi ve Shannaz Nazari, hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Eşini ve kızını bıçakla yaralayan Abdulkadir Ahmadi, sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.