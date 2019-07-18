TÖMER öğrencilerinden renkli mezuniyet

Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencileri düzenlenen programlar ile mezuniyet diplomalarını aldı.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirilen mezuniyet töreninde 100'e yakın öğrenci diplomalarını aldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda öğrenciler Türkçe şarkılar, şiirler ve halk oyunlarının yanı sıra kendi kültürlerine ait gösteriler düzenledi. Renkli görüntülere de sahne olan programda öğrenciler diplomalarını TÖMER Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Ferdi Bozkurt, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy ve diğer eğitim personellerinin elinden aldı.

“Gönülleri fethetmekte olduğumuzun bilincindeyiz”

Yaptığı konuşmada, TÖMER öğrencilerini bölümlerine göndermenin sevincini yaşadıklarını ifade eden TÖMER Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Ferdi Bozkurt, “Bugün 60 yıllık geçmişe sahip üniversitemizin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 3'üncü mezunlarını veriyoruz. Ama Anadolu TÖMER olarak ilk günkü heyecanımız devam etmektedir. Çünkü hocalarım ve ben sadece Türkçe öğretmediğimizin, Fatih Sultan Mehmet'in değişiyle “Gönülleri fethetmekte” olduğumuzun bilincindeyiz. Siz öğrencilerimize Türkçeyi öğrettik, artık bölümlerinize gönderiyoruz. Ne mutlu ki artık sizler de Türkçeyi biliyorsunuz. Sizler dilimizi öğrendiniz ve dolayısıyla kültürümüzün kapılarını aralayıp içeri girdiniz. Türkçe, öğrenilmesi zor olduğu kadar öğretilmesi de zor bir dildir. Burada ilk günden beri sizler için yoğun bir şekilde emek veren tüm hocalarımıza teker teker yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Gönüllü elçileri olmuş haline geliyorsunuz”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy da törende yaptığı konuşmada, Türkçe öğrenen herkesin artık bir gönüllü elçi olduğunu ifade etti. Günsoy, “Türk dili özellikle sınırlarımıza sığmayan bir dünya dili hepimizin bildiği gibi. Türkçemiz, Balkanlardan başlayarak, Hazar Gölü kıyısına kadar uzanan geniş bir coğrafyada hakim olan bir dildir. Sadece Türkçe ile balkanlardan Sibirya'ya kadar ilerlememiz çok mümkündür. TÖMER sayesinde bu güzel dil, dünyanın çok farklı coğrafyasından gelen dostlarımız tarafından konuşulur hale gelmiştir. Türkiye'nin sahip olduğu bu zenginlikler ile Türkçe bilen dostlarımız arttıkça, yani sizlerin bu dili öğrenmesiyle birlikte daha da büyümektedir. Burada öğrendikleri Türkçe ile farklı coğrafyalardaki ülkelerinize döndüğünüz zaman TÖMER mezunu ve Türkçe bilen insanlar olarak ülkemizin de aynı zamanda gönüllü elçileri olmuş haline geliyorsunuz. Bu nedenle Türkçemiz aynı zamanda bir gönül köprüsüdür. İnşallah bundan sonra eğitim hayatlarında da başarılı olmalarını diliyorum ve güzel Türkçemizi unutmadan her gittikleri yerlerde sürekli konuşmalarını temenni ediyorum” dedi.