TÖMER ve GSF öğrencileri sanat günlerinde bir araya geldi

Sanat Günleri” TÖMER Parkında gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, etkinliği “2. Sanat Günleri” etkinliğini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Üç gün süren etkinlik öğrencilerin hazırladıkları eserlerin sergilemesi ile sona erdi. 2. Sanat Günleri'nde öğrencilerle sohbet eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, etkinlik alanında öğrencilerle beraber resim yaptı.

Rektör Erdal: “Kültür ve sanatın buluştuğu nadir ortamlardan birindeyiz”

TÖMER Merkezi öğrencileri ve GSF öğrencilerinin kültürel kaynaşma için sanat etrafında bir araya geldiklerini belirten Rektör Erdal sözlerine şu şekilde devam etti:

“GSF öğrencilerimiz birçok farklı ülkeden ve kültürden öğrencilerimizin hikayelerini dinliyorlar ve onları resmediyorlar. Kültür ve sanatın buluştuğu nadir ortamlardan birindeyiz. Alanı şöyle bir gezdiğimizde çok sayıda güzel eser göreceksiniz. Kültürel diyalog ve kaynaşmanın sanat ile kurulması öğrencilerimiz için geliştirici bir deneyim. Uluslararası öğrencilerimizin bizi, bizim de onları tanımamız için bundan sonra da böyle güzel etkinlikleri sürdüreceğiz.”

Doç. Dr. Karaca: “Geçtiğimiz sene TÖMER'in logosunu yaptık”

Etkinlik hakkında bilgiler veren Anadolu Üniversitesi GSF Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Karaca şunları söyledi:

“Bu yıl TÖMER ile ikinci etkinliğimizi yaptık. TÖMER de ülkemizi ve üniversitemizi deneyimleyen yabancı uyruklu öğrencilerimiz var, bizim de sanatı bir ifade, iletişim aracı olarak yetkin bir şeklide kullanabilen öğrencilerimiz var. Geçen yıl ilk kez yabancı uyruklu öğrencilerimizle beraber TÖMER'in logosunun parçalarından oluşan bir çalışma yaptık. Şu an TÖMER binasındaki logo parçaları birleştirilmiş bir şekilde görünüyor. Bunun sebebi de farklılıkların buluşması, farklı kültürlerin kaynaşmasından yola çıkmamız. Öğrencilerimizde çok mutlu oldu. Çalışmamız yabancı uyruklu öğrencilerimizin A3 boyutlu kâğıda düşüncelerini ve buradaki deneyimlerini ifade etmesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerimizin de bunları resmetmesi ile devam edecek."

Öğr. Gör. Dr. Türker: “Öğrencilerimiz sadece Türk dilini öğrenmiyor”

TÖMER'in yabancı uyruklu öğrencilerle beraber farklı kültürlerin kaynaşmasına yardımcı olacağını ifade eden TÖMER Müdürü Öğr. Gör. Dr. Murat Sami Türker ise sanatın evreselliğini farklı kültürlerle oluşturduklarına işaret ederek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Dillerin ve kültürlerin buluşma noktası TÖMER, dünyanın hemen her yerinden yüzlerce öğrencinin Üniversitemizdeki ilk durağı. Öğrencilerimiz burada sadece Türk dili öğrenmiyorlar aynı zamanda öğrencilerimiz Türk kültürünü, coğrafyasını ve misafirperverliğimizi de öğreniyorlar. Üç gün süren etkinliğimiz boyunca sanatın evrenselliğini Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerimizle beraber farklı kültürlerle oluşturduk. Öğrencilerimiz ilk geldikleri zaman Türkçe bilmiyorlardı fakat şu an Güzel Sanatlar Fakültesi ile yaptığımız çalışma içerisinde onlara Türkçe anlatımlar yaparak duygularını sanata aktardı.”