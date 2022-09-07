İhlas Haber Ajansı

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Toplanmayan elmalar dalında çürüdü

Eskişehir şehir merkezindeki bir elma ağacında olgunlaşan, ancak toplanmayan elmaların büyük bir bölümü dalında çürüdü.


Odunpazarı Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir elma ağacında olgunlaşan meyveler dalında çürüdüğü görüldü. Elmaların ağırlığından eğilen dallara uzanıp meyveleri toplayan olmayınca bazıları dökülse de meyvelerin büyük bölümü dallarda kaldı. Şehir merkezinde nadir rastlanan meyve ağaçlarından biri olan ağaçtaki bu durum hayli şaşırttı. Henüz daha çürümeyen elmalar ise toplanmayı bekliyor.

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