İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Toplu taşıma araçları ve taksilerde Korona virüs denetimi

Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri toplu taşıma araçları ve taksilerde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.


İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen talimat doğrultusunda, toplu taşıma araçları ve taksilerde Korona virüs denetimi yapıldı. Denetim noktasında resmi ekipler sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, yolcuların da HES kodlarını, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadıklarını kontrol etti. Eskişehir'in Yunus Emre Caddesinde yapılan kontrollerde bir çok otobüs ve dolmuş durduruldu. Kurallar konusunda yolcuları kontrol eden ekipler, aynı zamanda Korona virüs tedbirleri konusunda yolcuları bilgilendirdi. Tedbirler, Eskişehir'in bir çok noktasında devam ederken, sürücü ve yolcuların kurallara uyarak yolculuk yaptığı da gözlerden kaçmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.