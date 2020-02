Toplum Destekli Polis, engelli ve ihtiyaç sahiplerinin yanında

Bu kapsamda ekipler, vatandaşların dile getirdiği sorun ve taleplerini not alarak çözüm üretiyor.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Medeni ülke olmanın en büyük göstergelerinden birisi de devletin özellikle dezavantajlı durumda bulunan engelli kişiler ile yardıma muhtaç yaşlılara verdiği değer ve onlara sağladığı kolaylıklardır. Vatandaşla her platformda iletişim kuran, bunu geliştiren ve bu iletişimi suç önleme konusunda bir sürece dönüştürerek ilimizin güvenliğine ve huzurlu ortamına katkı sağlayan İl Emniyet Müdürlüğümüz hayata geçirdiği proje ve faaliyetlerle sosyal uyumun işbirliğine ve bir arada yaşama kültürünün gelişimine destek olmaktadır. Bu bağlamda Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olarak nüfusumuzun önemli bir bölümünü oluşturan engelliler ile yardıma muhtaç yalnız yaşayan yaşlıların günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek, toplumsal yaşamda etkinlik alanlarını genişletmek, daha iyi yaşam koşullarını sağlamak amacıyla; ilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren engelli derneklerin mahalle polisleri tarafından her ay düzenli olarak ziyaret edilmesine, herhangi bir yakını bulunmayan veya varsa bile ilgilenilmeyen, zor koşullarda yalnız yaşayan, ilgiye ve yardıma muhtaç olduğu mahalle polisleri ve muhtarlarımız tarafından tespit edilen 328 yaşlı vatandaşın ev ziyaretine başlanılmıştır. Bu kapsamda yapılan ziyaretlerde yılın bir günü değil her günü devletimizin engelli vatandaşlarımız ve kıdemli vatandaşlarımızın yanlarında olduğu vurgulanmakta, dile getirdikleri sorunlar, talep ve istekler not alınmakta, gerek İl Emniyet Müdürlüğü olarak gerekse ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordine ve işbirliği içerisinde çözüm odaklı faaliyetler yürütülmektedir" denildi.