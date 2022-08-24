Toprağın öyküsü 15'inci kez yazılacak

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve birçok etkinliği bünyesinde barındıran Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun 15'incisi başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından konsepti ve çeşitliliği dünyada sadece Eskişehir'de düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun 15'incisi, 5-17 Eylül tarihleri arasından gerçekleştirilecek.

Her yıl olduğu gibi yine birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan sempozyum bu yıl da sanat etkinlikleri, sergiler, sanatçı sunumları, torna yarışmaları ile dopdolu olacak. Öte yandan el emeği ürünler satış noktaları, çocuk oyun parkı, yemek yarışmaları, konserler ve çocuk atölyeleri de Eskişehirlilere sanat dolu günler yaşatacak.

15. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu basın toplantısı, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve sponsorların katılımı ile gerçekleştirildi. Başkan Ataç'ın sempozyumun önemini anlattığı toplantıda, yapılacak etkinlikler ve sanatçılar hakkında bilgiler verildi.

Pişmiş Toprak Sempozyumu 5 Eylül Pazartesi günü saat 18.30'da, Eti Eski Fabrika alanında gerçekleşecek olan açılış töreniyle başlayacak. Törenin ardından Bülent Özdemir ve Gökçe konseri Eskişehirliler ile buluşacak.