Toprağın öyküsü 15'inci kez yazılacak

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve birçok etkinliği bünyesinde barındıran Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun 15'incisi başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından konsepti ve çeşitliliğiyle dünyada sadece Eskişehir'de düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun 15'incisi, 5-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Her yıl olduğu gibi yine birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan sempozyum, bu yıl da sanat etkinlikleri, sergiler, sanatçı sunumları, torna yarışmaları ile dopdolu olacak. Öte yandan el emeği ürünler satış noktaları, çocuk oyun parkı, yemek yarışmaları, konserler ve çocuk atölyeleri de Eskişehirlilere sanat dolu günler yaşatacak. Sempozyumda ayrıca Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü de kutlanacak. Sempozyum çerçevesinde bugüne kadar 132 yerli ve yabancı sanatçının elinden çıkan 200'e yakın eser, Eskişehir'e eşsiz bir güzellik katıyor.

Açılış töreni 5 Eylül'de

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun açılış töreni 5 Eylül Pazartesi günü saat 18.30'da Eti Eski Fabrika alanında gerçekleşecek. Törenin ardından Bülent Özdemir & Gökçe konseri Eskişehirliler ile buluşacak.

5 ülkeden 8 sanatçı

15'inci Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Romanya (Delia Maxim), Küba (Martha Jimenez), İtalya (Massimo Pistone), Güney Kore (Kim Yong Moon) ülkelerinden sanatçıların katılımı ile düzenleniyor. Sempozyuma Türkiye adına katılan sanatçılar arasında İbrahim Vefa İrdelp, Pınar Baklan, Necati Seydi Ferahoğlu ve Kaan Canduran yer alıyor.

Kent konserlerle müziğe doyacak

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, her yıl olduğu gibi yine müziği de kent halkı ile buluşturacak. Etkinlik çerçevesinde konser verecek isimler arasında Bülent Özdemir & Gökçe, Eypio, Coşkun Sabah, Vedat Sakman, Jungledak, Legends, Mesut Girgin, Özge Nur Altaş, Zeynep Ulusoy, Eko Sov, halk dansları, İlyasolog yer alıyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç: “Halkın sempozyumu”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da 15'inci kez düzenlenecek etkinliği kent halkının benimsediğini vurgularken, “Pişmiş toprak, Eskişehir'in Tepebaşı bölgesinde, Cumhuriyet döneminden bu yana en önemli sanayi kolu olarak dikkat çekiyor. Artık gelenek haline gelen bu sempozyumla pişmiş toprağı sektörel, sanatsal ve bilimsel olarak ele almakla, bir ‘kent kültürünü' yaşatıyor ve geleceğe taşıyoruz. Pek çok parka yerleştirilen özgün heykeller, bölgeye karakteristik bir özellik katıyor. Tarihte, kentteki ilk tuğla- kiremit üretiminin bu bölgede yapılıyor olması, kent kimliği açısından da önem taşıyor. Sempozyum süresince sanatçıların heykelleri oluşturma süreçlerinin sanatseverlerce izlenebilir olması da yapılan işe ayrı bir boyut getiriyor. Ayrıca yapılan bilimsel toplantılar, sergiler, pişmiş toprak kaplarda yapılan yemek yarışmaları, işe renk ve çeşitlilik katıyor. Halkımızın gösterdiği büyük ilgiyle, sempozyum elit bir kesimin değil, halkın sempozyumu haline geldi. Pişmiş toprak eserlerimiz ile adeta açık hava müzesi olan Eskişehir'imizde, kent kimliğimizin bir parçası olan bu güzel sempozyumu 15'inci kez düzenliyor olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz” sözlerini kullandı.