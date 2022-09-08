İhlas Haber Ajansı

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Toprak Sempozyumu konserleri devem ediyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 15.

'si düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ile birlikte konser programları da sürüyor. Son olarak Jungledak ve Legends grupları, Eskişehirli müzikseverlere keyifli akşamlar yaşattı.


Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, her zaman olduğu gibi bu yıl da Eskişehirlilere müzik ziyafeti sunuyor. Etkinlik çerçevesinde düzenlenen konserlerde çok sayıda vatandaş, müzik dolu anlar yaşıyor. Sempozyumda bugüne kadar Kıraç, Bülent Özdemir & Gökçe, Jungledak ve Legends gruplarının performansları, Eskişehirlilerden beğeni topladı. Konserlere katılan kent sakinleri, Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ile Eskişehir'in sosyal hayatına da büyük katkılar sağlandığını belirterek memnuniyetini ifade ediyor.

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