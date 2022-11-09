İhlas Haber Ajansı

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Torbacı operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi

Eskişehir’de yapılan torbacı operasyonda 1 kişi yakalanırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de yapılan torbacı operasyonda 1 kişi yakalanırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenibağlar Mahallesi'nde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucu M.F.B. isimli şüpheli yakalanırken, 196,17 gram satışa hazır vaziyette esrar, 10 mililitre sıvı ketamin, 4 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyal ele geçirildi.


Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edilen M.F.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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