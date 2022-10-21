İhlas Haber Ajansı

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Torbacı operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Eskişehir’de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriye Mahallesi'nde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışma sonucu yakalanan 1 şahsın üzerinde yapılan aramada, 14,35 gram metamfetamin, 1,27 gram bonzai, 0,58 gram esrar ve 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.


Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli G.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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