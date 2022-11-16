İhlas Haber Ajansı

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Torbacı operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Eskişehir’de gerçekleştirilen torbacı operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklanırken, ele geçirilen bir miktar uyuşturucu maddeye el konuldu.

Eskişehir'de gerçekleştirilen torbacı operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklanırken, ele geçirilen bir miktar uyuşturucu maddeye el konuldu.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda, 18 adet sentetik ecza hap, 4 adet ecstasy, 6,04 gram metamfetamin, 0,47 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Operasyonda yakalanan O. G. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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