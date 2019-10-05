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TOSYÖV Başkanı Ataol Behramoğlu Kitaplığını ziyaret etti

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Kurulu Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Odunpazarı Belediyesi Ataol Behramoğlu kitaplığını ziyaret etti.


Eskişehir'e düzenledikleri toplantı için gelen TOSYÖV Başkanı Şerafettin Nezih Kuleyn ve yönetim kurulu üyeleri, geçen günlerde Tarihi Odunpazarı Bölgesinde açılan Ataol Behramoğlu Kütüphanesini ziyaret etti.


Kendisi de yazar olan TOSYÖV Başkanı Şerafettin Nezih Kuleyn, Ataol Behramoğlu Kitaplık projesinin çalışmalarında da yer aldığını belirtti. Edebiyat ve Tarih Fakülteleri için önemli kaynak eserlerin bulunduğu kitaplığı büyük bir beğeni ile gezen TOSYÖV Başkanı Kuleyn ve yönetim kurulu üyeleri, kitaplarını armağan eden Ataol Behramoğlu'na ve bu eserlerden muhteşem bir kitaplık oluşturan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür ettiler.

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