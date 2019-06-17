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Trabzonspor ile anlaşan Fıratcan Üzüm, Eskişehirspor ile vedalaştı

Geçen sezon Eskişehirspor forması altında gösterdiği performans ile transfer sezonunun gözdesi haline gelen Fıratcan Üzüm, takımla vedalaştı.

Genç futbolcunun Trabzonspor ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.


Eskişehirspor'da sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm, Trabzonspor ile ön protokol imzaladı. Siyah kırmızılı takımdan edinilen bilgilere göre sözleşmesi biten Fıratcan'ın takımla vedalaştığı öğrenildi. Diğer yandan Eskişehirspor Kulübü Sportif Direktörü Ayhan Taşçı, genç futbolcunun gideceği takımın yetiştirme bedelini ödemesi gerektiğini ifade etti. Fıratcan ile anlaşmaya varan bordo mavililerin resmi olarak transferi açıklaması bekleniyor.

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